Дело не в муже. Симоньян объяснила постоянную бледность и усталость

«У меня нет левой сонной артерии. Врожденная аномалия. Поэтому и гипотония, и вообще беда с сосудами. Я всегда бледная, даже с загаром, всегда замерзшая и всегда уставшая. И энергии никакой нет, к сожалению», — рассказала она.

Несмотря на эту особенность, Симоньян ведет насыщенную жизнь, занимается несколькими проектами и воспитывает детей. Она вспомнила, как муж Тигран Кеосаян спрашивал, что было бы, имей она две сонные артерии.

Сам супруг журналистки с 2024 года лежит в коме после сердечного приступа. Симоньян заявила, что врачи неспособны предугадать, когда он очнется. Она пожаловалась, что без Кеосаяна не хочет открывать глаза по утрам.