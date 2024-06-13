«Даже слушать не захотела». Стало известно о попытках помирить Успенскую и Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин пытался разрешить конфликт между певицей Любовью Успенской и народным артистом России Филиппом Киркоровым. Об этом изданию StarHit рассказал адвокат Александр Добровинский.

По словам звездного юриста, ему позвонил Пригожин и рассказал о своих попытках помирить звезд российской эстрады. Продюсер заявил, что всегда выступал за мир внутри шоу-бизнеса. С призывом «зарыть топор войны» он обратился к Успенской, однако в ответ получил лишь оскорбления.

«Видимо, очень нужен пиар — поэтому она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей. Он мне рассказал, насколько неприятным оказался разговор. Иосиф не ожидал, что пожилой человек может вести себя настолько неадекватно», — поделился Добровинский.

Конфликт Киркорова с Успенской возник после того, как она обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Артист заступился за врача, а певица назвала его «женоненавистником».

Тогда Киркоров подал иск о защите чести и достоинства, попросив компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская обратилась в суд с требованием такой же компенсации из-за оскорблений артиста.