«Давно я в игрушки не играл»: Шура похвастался купленной лабубу

Певец Шура купил игрушку лабубу, но не смог запомнить ее название

Певец Александр Медведев (Шура) присоединился к тренду и купил себе лабубу. Об этом он рассказал в соцсетях.

«Давно я в игрушки не играл. Видимо, пришло время», — подписал музыкант.

При этом он предложил игрушке собственные варианты названия — «лабадуба» и «лабудаба».

Ранее Lenta.ru сообщила, что в мае россияне закупили монстриков на маркетплейсах на общую сумму больше двух миллионов рублей. Только за один день на одной из интернет-площадок поклонники приобрели 128 брелоков.

В Китае одну из таких фигурок продали на аукционе более чем за миллион юаней (около 150 тысяч долларов). Высота лота — 131 сантиметр, сделали игрушку из поливинилхлорида.