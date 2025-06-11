«Давно я в игрушки не играл»: Шура похвастался купленной лабубу

Певец Александр Медведев (Шура) присоединился к тренду и купил себе лабубу. Об этом он рассказал в соцсетях.
«Давно я в игрушки не играл. Видимо, пришло время», — подписал музыкант.
При этом он предложил игрушке собственные варианты названия — «лабадуба» и «лабудаба».
Ранее Lenta.ru сообщила, что в мае россияне закупили монстриков на маркетплейсах на общую сумму больше двух миллионов рублей. Только за один день на одной из интернет-площадок поклонники приобрели 128 брелоков.
В Китае одну из таких фигурок продали на аукционе более чем за миллион юаней (около 150 тысяч долларов). Высота лота — 131 сантиметр, сделали игрушку из поливинилхлорида.
Еще одна группа российских военных вернулась из украинского плена
Территория на проспекте Боголюбова в Дубне лидирует в голосовании за благоустройство
Мемориал медикам-героям установили в деревне Донино в Раменском
Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил школьный музей в гимназии № 2
Парад моделей военной техники ко Дню России прошел в детсаду «Сказка» в Дубне
Администрация Щелкова и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте