Фигурку лабубу продали за 150 тысяч долларов

Фигурку лабубу продали в Пекине с молотка за 150 тысяч долларов

В Пекине на аукционе продали фигурку зубастого монстра лабубу за 1,08 миллиона юаней, что эквивалентно примерно 150 тысячам долларов. Об этом сообщил китайский информационный портал «Хунсин синьвэнь».

Аукцион Beijing Yongle International Auction, который занимается торговлей произведениями современного искусства, работами китайских мастеров кисти и пера, а также китайской керамикой и ювелирными изделиями, провел торги.

Проданная фигурка мятного лабубу изготовлена из ПВХ. Ее высота — 131 сантиметр. Этот экземпляр — единственный в мире.

На торгах также продали коричневый экземпляр лабубу, который ушел с молотка за 820 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 113,8 тысячи долларов. Всего в мире существует 15 таких экземпляров.

Ранее глава Росмолодежи Григорий Гуров посоветовал жительницам России заменить модный аксессуар — игрушку лабубу — на Чебурашку. Игрушка лабубу покорила модниц по всему миру благодаря агрессивному маркетингу и искусственному дефициту. Гуров считает, что запрещать этот аксессуар не нужно. Вместо этого лучше демонстрировать альтернативные образы и учиться их правильно подавать.