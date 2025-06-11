Россияне в мае потратили на лабубу 2 млн рублей

Продажи игрушек и брелоков лабубу в последнее время сильно увеличились. В мае граждане России закупили зубастых монстриков на маркетплейсах на два миллиона рублей, сообщила Lenta.ru .

По данным аналитиков Moneyplace (входит в экосистему Контур), в начале года лабубу не пользовались особой популярностью на маркетплейсах. Однако уже в июне только на двух интернет-площадках россияне скупили игрушек на 2 056 832 рубля.

На одном из маркетплейсов поклонники лабубу за день купили 128 брелоков на сумму 270 462 рублей.

Ранее в Пекине коллекционную фигурку зубастого монстрика продали на аукционе за 1,08 миллиона юаней, что эквивалентно примерно 150 тысячам долларов. Элитного лабубу изготовили в единственном экземпляре. Высота фигурки из ПВХ составляет 131 сантиметр.

С молотка аукциона Beijing Yongle International Auction ушли и другие игрушки. Например, редкий коричневый экземпляр лабубу продали за 113,8 тысячи долларов.