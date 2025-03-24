«Давно исправился». Бывший адвокат Ефремова поддержал решение суда по УДО
Экс-адвокат Ефремова Алешкин: поддерживаю решение об УДО артиста
Известный актер Михаил Ефремов давно исправился в колонии и заслужил право на условно-досрочное освобождение. Об этом 360.ru заявил бывший адвокат артиста Андрей Алешкин.
«Абсолютно поддерживаю решение суда. Я об этом постоянно говорю, что, по моему мнению, Михаил Олегович давно исправился. То, что он скоро выйдет — правильное решение, я его всячески приветствую», — сказал он.
Алексеевский районный суд Белгородской области в понедельник удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. На свободу артист выйдет спустя 15 дней после судебного решения.
Актер получил восемь лет колонии по делу о смертельной аварии, которую устроил в начале июня 2020 года в состоянии сильного опьянения в центре Москвы.
Ефремов рулем внедорожника выехал на встречку и врезался в фургон под управлением курьера Михаила Захарова, который умер в больнице от полученных травм.