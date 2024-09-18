Милохин отказался возвращаться в Россию после поджога дома приемного отца

Блогер Даня Милохин отказался приезжать из Дубая в Россию после поджога дома приемного отца Дмитрия Тюленева и подброшенной записки с предложением отправить его на СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Ранее в комментарии 360.ru отец Милохина рассказал 360.ru, что ЧП произошло ночью — во двор дома прилетела бутылка с коктейлем Молотова. По словам мужчины, он уже получал угрозы от неизвестных, которые требовали от него надавить на сына блогера, чтобы тот вернулся в РФ.

В беседе с Shot Тюленев рассказал, что полиция начала поиски поджигателей. Правоохранители, по его словам, уже изъяли записи с камер видеонаблюдения и допросили соседей. В результате пожара никто не пострадал, повреждения есть только на участке у дома.

Также мужчина отметил, что приемный сын связывался с ним после пожара и предлагал помощь, но возвращаться в Россию отказался.