Блогер Даня Милохин закрутил роман с украинкой Дариной Зеленской

У блогера Дани Милохина начался роман с уроженкой Киева Дариной Зеленской. Девушка разместила фотографии с ним в соцсети Instagram*.

Зеленской в октябре прошлого года исполнилось 20 лет, она называет себя тревел-блогером и инфлюенсером, а также патриоткой своей страны — в шапке профиля у Дарины есть эмодзи в виде украинского флага.

С Милохиным девушка познакомилась в ОАЭ. Пара проводит много времени вместе, Даня задаривает избранницу роскошными букетами, однако у себя на странице отношения не афиширует.

Милохин живет в Дубае с 2022 года. Ранее он утверждал, что хочет вернуться в Россию, но после того, как в Краснодарском крае подожгли дом его приемного отца Дмитрия Тюленева, наотрез отказался прилетать. Злоумышленники подбросили к дому мужчины записку с предложением отправить блогера на СВО.

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