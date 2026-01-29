Данилу Козловского убрали из серых списков: что это значит

Актера Данилу Козловского убрали из так называемых серых списков после его небольшой роли в новом фильме Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал кинокритик Александр Голубчиков.

По его словам, возвращение актера стало очевидным, когда осенью проекты с его участием получили поддержку «Фонда кино» и Минкульта.

«Это не может не радовать, потому что Даня хороший актер, и было даже тоскливо без него на больших и малых экранах», — отметил Голубчиков.

Он добавил, что заслуги Козловского перед российским кинематографом неоспоримы, и поблагодарил тех, кто помог актеру вернуться к работе в кино.

В начале лета 2025 года вернувшийся в Россию актер оказался в центре скандала. Бывшие поклонники назвали Козловского «дьяволом на Земле» и потребовали для него самой большой кары. Однако объявление о съемках у Учителя в августе того же года помогло исправить положение актера.