«Дайте версию, где не запикано». Алсу потребовала назвать имя якобы ее избранника

Певица Алсу потребовала у адвоката Добровинского назвать имя якобы ее бойфренда

Певица Алсу прокомментировала интервью, которое недавно дал адвокат ее бывшего супруга Александр Добровинский. Юрист заявил, что знает имя избранника певицы. При этом отметил, что его он услышал от нескольких людей. Ролик разместили в соцсети, на комментарий певицы обратил внимание журнал «7Дней.ru» .

В интервью Добровинский назвал имя якобы возлюбленного Алсу, но этот момент в записи запикали. Часть комментаторов при этом услышала имя рэпера Натана, другим почудилось, что адвокат произнес имя Шамана.

Алсу публично обратилась к юристу и потребовала у него раскрыть интригу.

«Пожалуйста, выдайте нам версию, где не запикано», — призвала она.

Алсу развелась со своим супругом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет, 27 августа. Дети остались с мамой, однако за имущество разгорелась борьба.

Для защиты от притязаний своей бывшей жены Абрамов собрал команду юристов. Защищать интересы предстояло в Великобритании, где имеется совместно нажитое имущество.