Ян Абрамов соберет команду адвокатов, чтобы защищаться от Алсу

Бизнесмен Ян Абрамов соберет команду адвокатов для защиты от притязаний со стороны бывшей жены Алсу. Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Александр Добровинский.

Он отметил, что Абрамов дал полномочия по сбору команды адвокатов в Великобритании с учетом намерения Алсу обратиться с иском против экс-супруга в Английский королевский суд.

«Связался с коллегами в Лондоне. Не так много в нынешней политической ситуации желающих и имеющих возможность адвокатов представлять интересы гражданина РФ против гражданки Великобритании. Однако мы уже начали обсуждать с коллегами предстоящие возможные защитные действия от нападок Алсу Абрамовой, бывшей супруги Яна», — написал Добровинский.

В конце августа Алсу завершила развод с мужем. Пара официально разошлась после 18 лет брака, инициатором развода стала певица.