«Чужие для меня люди». Мать и дочь заблокировали Волочкову в соцсетях

Балерина Анастасия Волочкова собирается отметить 50-летие без матери и дочери. В интервью StarHit она призналась, что обе родственницы заблокировали ее в соцсетях.

Волочкова заявила, что отношения с родными у нее тяжелые, но она не считает это трагедией.

«Очень сложные отношения у меня с близкими по крови. Но в моей жизни есть люди, которые близки мне по духу настолько, что они гораздо ближе мне, чем кровные родственники», — сказала она.

Юбилей пройдет 20 января в Театре на Цветном в Москве. В этом году артистка планирует устроить концерт, а не банкет. Она станцует четыре дуэта из шоу «Одержимость», споет с партнером Марчелом и другими артистами, а потом выйдет на красную дорожку, где пообещала рассказать журналистам о мальдивском отдыхе и других событиях своей жизни. При этом Волочкова не планирует использовать праздник как повод для примирения с семьей.

«Я не знаю, кто, как и с кем хочет помириться или подружиться. Это чужие для меня люди. Мне уже, честно, все равно. Правда. Для меня это перестало иметь значение. Для меня главное — я и мой юбилей. А потом в составе четырех человек я отмечу праздник у себя дома», — объясняет она.

На концерте появятся ее друзья и знакомые из шоу-бизнеса. Балерина подчеркнула, что всегда отмечала круглые даты на сцене и хочет сохранить эту традицию и в 50 лет.

Ранее Волочкова раскрыла личность своего тайного кавалера, с которым встретила 2026 год. Она опубликовала в соцсетях совместное фото с 26-летним танцовщиком Марчелом Абаби.