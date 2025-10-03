«Чувствует себя нормально»: что произошло с Любовью Успенской

Концертный директор Любови Успенской не ответил, что произошло с артисткой

Певица Любовь Успенская чувствует себя нормально. Об этом заявил 360.ru ее концертный директор Александр Иваненко.

«Саму ситуацию я смогу прокомментировать только в воскресенье вечером», — добавил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Успенская сломала руку и из-за этого не смогла выступить на концерте в Екатеринбурге, который должен был состояться вечером. Артистку ждет вмешательство хирургов. Иваненко в соцсетях написал, что выступление не отменено, а перенесено на 21 ноября.

