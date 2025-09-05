Сегодня 14:30 Успенская рушит счастье дочери? За что королева шансона изгнала бойфренда Плаксиной 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Певица Любовь Успенская указала на дверь бойфренду Татьяны Плаксиной. Артистка заявила, что Никита Плотников не соответствует уровню ее 35-летней дочери. Да еще и плохо влияет на нее. А жизнь у Татьяны и без того была не самая простая.

Потенциальный зять не приглянулся Успенской Два месяца назад Плаксина сообщила, что наконец нашла человека, с которым готова связать жизнь. Дочь королевы шансона не скрывала радости, но счастье было недолгим — мать выставила возлюбленного за дверь. «Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ничего. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала „до свидания“ и просто показала ему на дверь», — заявила Успенская. Она уверена, что Плотников отрицательно влияет на ее дочь: Татьяна перестала заниматься хобби — оставила музыку, поэзию и литературу. Звезда шансона считает, что будущий зять должен служить вдохновением для дочери.

Она просто немножко расслабилась и не думала ни о чем. А я вижу, я не хочу в доме никого, кто может сегодня Таню вниз тянуть или просто не давать ей толчок. У меня уже были такие мужики, которые меня не заряжали. Это пустое место. Нам такое не надо. Любовь Успенская певица

Успенская добавила, что 35-летней Татьяне не следует торопиться с замужеством. Мать пожелала дочери найти достойного, образованного человека, которые знает толк в искусстве. «Но этот не тянет близко! Таня жила и у него, и он здесь. Как им было удобно. Ну все, закончился роман», — привело слова Успенской издание «СтарХит».

Фото: РИА «Новости»

Кто такой Никита Плотников Общественность внимательнее присмотрелась к Плотникову, когда Плаксина представила миру своего возлюбленного. В 2020 году начинающий предприниматель из Казахстана взялся за ремонт квартиры в Выборге: молодой мастер пообещал качественный результат, но заказчик получил не то, на что рассчитывал. Суд обязал Плотникова выплатить 1,2 миллиона рублей, около 500 тысяч долга числятся за ним до сих пор. Также у Никиты есть сын, но долгов по алиментам нет. Мнение поклонников разделилось: одни считают Плотникова подходящей партией для Татьяны, другие посоветовали ей быть начеку. Никита, в отличие от звезд шоу-бизнеса, не стремится к публичности и старается вести закрытый образ жизни.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о Татьяне Плаксиной Дочь Успенской прославилась на всю страну благодаря скандалам: она обвиняла то мать, то отца в своих неудачах. По словам Татьяны, ее запирали в четырех стенах, насильно лечили в рехабах и «издевались». Успенская при этом параллельно обвиняла СМИ в том, что они наживаются на человеке с нестабильной психикой. Какое-то время Таня проживала с родителями в США, но потом Успенская решила вернуться в Россию и забрала дочь с собой. После окончания школы Татьяна вернулась в Штаты и отучилась там на специальности «Сравнительная литература и история искусств». Она действительно увлекалась рисованием и регулярно постила свои депрессивные картины: темные оттенки, портреты лысых людей с искаженными чертами. Да и сама в то время ходила лысая, образ был совсем иной. В 2018 году Плаксина рухнула с велосипеда и лишилась нескольких зубов, повредив челюсть и ребра. Реабилитация была длительной и дорогостоящей.