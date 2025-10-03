Успенскую срочно прооперируют из-за сломанной руки. Концерты звезды отменили

Любовь Успенская получила перелом руки и вынуждена отменить ближайшие выступления и корпоративы. Сегодняшнее выступление в Екатеринбурге не состоится. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Мероприятие отменено из-за технических проблем. Организаторы сообщили, что звезда шансона не сможет выступить из-за проблем со здоровьем.

Успенской предстоит срочная операция. По данным Mash, ей установят специальные швейцарские пластины на сломанную руку.

Сейчас врачи готовят артистку к операции. Она волнуется из-за возможного большого шрама. По прогнозам медиков, Любовь Залмановна сможет вернуться на сцену уже через несколько дней после вмешательства.

Ранее Успенская выгнала бойфренда ее 35-летней дочери. По словам артистки, Никита Плотников не подходит Татьяне и плохо на нее влияет. А жизнь у девушки и без того была непростой.