«Чуть не попала в больницу». Лолита призналась в зависимости от электронных сигарет

Курение электронных сигарет едва не привело певицу Лолиту Милявскую на больничную койку: из-за постоянного курения у артистки произошел спазм сосудов и ее накрыла паническая атака. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале .

Лолита была на отдыхе, когда произошло ЧП. Она поделилась, что употребляла по две пачки электронных сигарет в день.

«Кончилось тем, что произошел спазм сосудов с повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая. <…> Дико боялась, но они сказали: „Страшного с вами ничего, только вот курить надо бросать“», — отметила Милявская.

Певица рассказала, что подобные советы ей давали не раз, и не только врачи, но и близкие люди. И она приняла решение бросить курить, а первым шагом — перестала злиться на друзей, которые беспокоились за ее здоровье. Лолита решила не покупать больше разрешенных блоков, а при выходе из дома — оставлять стики и приборы дома.

Ранее артистка рассказала, что в ее райдер входит скорая помощь. На одном из концертов в Геленджике это спасло жизнь одной из зрительниц, у женщины случился инсульт прямо во время выступления Лолиты.