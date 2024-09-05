«Чтобы мы на танках пришли». Пашутин высказался о потере квартиры в Финляндии

Народный артист России Александр Пашутин счел трудности со своим жильем в Финляндии несущественными. В беседе с сайтом «Аргументы и факты» актер в шутку пригрозил финскому правительству танками.

«У нас друзей нет, все — враги. А по поводу Финляндии… Они что, хотят, чтобы мы на танках туда пришли? Они идиоты», — заявил Пашутин.

Актер также рассказал журналистам, чем руководствовался при покупке финской квартиры. В то время жилье в этой стране «стоило очень маленькие деньги». За сумму, которую он потратил на недвижимость за рубежом, в Подмосковье можно было «купить только туалет».

«Поэтому вот там и купили. Вроде бы и рядом. Там каждая третья машина наша была», — сказал актер.

Ранее стало известно, что российские артисты лишились квартир в Финляндии. Среди пострадавших оказался не только Пашутин, но и его коллега по цеху Лидия Федосеева-Шукшина. Доступ к недвижимости ограничили из-за банкротства управляющей компании (УК) их многоквартирного дома. По финским законам, квадратными метрами владеет УК, а жильцы — только акциями.