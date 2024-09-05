Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии из-за банкротства

Российские знаменитости остались без недвижимости в Финляндии из-за проблем с управляющей компанией (УК). Об этом сообщило издание Life.ru .

По данным журналистов, среди пострадавших оказались артисты Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Пашутин и Елена Кондулайнен. У них были квартиры в городе Пункахарью. Теперь распоряжаться квадратными метрами не удастся якобы из-за банкротства УК.

По финским законам, собственником многоквартирных домов является управляющая компания, а жильцы имеют только акции, которые дают право на пользование квартирой. Соответственно, нет УК — нет жилища.

В беседе с Life.ru дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга призналась, что проблемы с жильем в Финляндии появились год назад, и до сих пор ситуация не изменилась.

«Из-за закрытой границы нет возможности даже забрать личные вещи. О состоянии дома узнаем из чата жильцов», — рассказала она.

Как заявили эксперты, артисты могут вернуть собственность, но если купят акции у новой управляющей компании. Однако неизвестно, появится ли она когда-нибудь. При этом компенсацию за утраченную недвижимость тоже никто не выплатит.

Ранее представитель мэрии города Хельсинки заявил о ведении переговоров о добровольной продаже крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, которая принадлежит российским предпринимателям Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Если выкупить площадку не получится, мэрия примет иные меры.