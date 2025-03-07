«Что ждать от Красной Шапочки?» Пригожин осадил Поплавскую за ее критику шоу «Маска»

Пригожин о Поплавской: что ждать от Красной Шапочки, которую съел волк

Продюсер Иосиф Пригожин высмеял высказывание актрисы Яны Поплавской, обвинившей шоу «Маска» в пропаганде квадробинга. Об этом написало издание «Газета.ru» .

Поплавская заявила, что на «Маске» пропагандируется квадробинг, так как на шоу взрослые люди наряжаются в животных.

«Что ждать от Красной Шапочки, которую съел волк? Старые травмы мешают жить», — прокомментировал продюсер.

Пригожин считает, что Поплавская своими высказываниями привлекает к себе внимание, занимаясь собственным пиаром.

В прошлом году Поплавская обвинила Леди Гагу в плагиате. Она заявила, что новый сингл американской знаменитости похож на песню из советского фильма «Про Красную Шапочку», где Поплавская сыграла главную роль.

Ранее четвертый выпуск шоу «Маска» покинула телеведущая Ксения Бородина, которая выступала в костюме Овечки. Она выступала с песней «Леха» Алены Апиной.