«Что дарить будем?» У Маликова произошла тюльпаническая атака

Маликов объявил о тюльпанической атаке и задался вопросом, что дарить на 8 Марта

Певец Дмитрий Маликов задался вопросом, что дарить женщинам на 8 Марта и пошутил, что у него тюльпаническая атака. Артист попросил совета у своих подписчиков в Telegram-канале .

«Мужики, у меня тюльпаническая атака. Что дарить будем?» — написал он.

В комментариях певцу рекомендовали в качестве подарка преподнести женщинам новые песни, цветы или сладости.

Несмотря на распространенный стереотип о тюльпане как традиционном подарке к весеннему празднику, продажи букетов из них перед 8 Марта упали на 4%. За последний год цены на этот цветок подскочили на 25%. Все больше россиян отдают предпочтение розам и лилиям.

Ранее психолог Дарья Яушева посоветовала дарить на 8 Марта подарки, которые будут вызывать положительные эмоции и отражать интересы женщины. По ее словам, презент не обязательно должен быть дорогим или статусным. В качестве примера хороших подарков она привела билеты в театр, совместную фотосессию, украшения или сертификат на впечатления.