Цены на тюльпаны в России взлетели на 25%

«Чек Индекс»: букеты из тюльпанов за год подорожали на 25%

Средний чек на тюльпаны в этом году составляет 2402 рублей, что на 25% выше уровня прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».

По его данным, перед 8 Марта продажи букетов из тюльпанов упали на 4%.

В то же время розы подорожали на 12%, до 2405 рублей, а хризантемы — на 31%, до 1,9 тысячи рублей за букет.

Почти на 40% взлетели цены на лилии — эти цветы теперь стоят порядка 2,87 тысячи рублей, что на 39% выше прошлогодних показателей. Несмотря на это, число покупок выросло почти на треть.

В среднем за один букет россиянину в этом году придется отдать на 18% больше, чем в прошлом. Аналитики также выяснили, что через онлайн-магазины цветы стали покупать чаще на 24%, а в розницу — на 8%.

«При сохранении текущей ценовой тенденции, в начале марта 2025 года средний чек на букет цветов вырастет на 18-20%, до уровней 3,9-4 тысяч рублей по России и 4,7-4,8 тысячи рублей в Москве», — предположили авторы исследования.

Ранее врач Надежда Логина предупредила, что некоторые цветы могут вызвать раздражение слизистой, даже если у человека нет аллергии. По ее словам, к таким растениям относятся лилии.