Бывший муж Лерчек отреагировал на ее смертельный диагноз

Бывший муж блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) поддержал ее в лечении рака, находясь под домашним арестом. О реакции Артема Чекалина сообщил Woman.ru его адвокат Сергей Гуров.

«Он оказывает помощь, принимает самое активное участие в решении проблем. Больше и точнее по части лечения ничего не скажу. Мы пока не хотели активно обсуждать эту тему», — сказал он.

Другой адвокат бывшего мужа Лерчек, партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков сообщил РИА «Новости», что ее поддержала его семья. Сам Чекалин помогает по мере возможностей, так как они оба находятся под домашним арестом.

Экс-супруги воспитывают трех детей. Лерчек диагностировали опухоль с метастазами после рождения четвертого ребенка от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Он жаловался, что из-за условий домашнего ареста блогер слишком поздно прошла обследование.