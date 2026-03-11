Лерчек предложили освободить из-под домашнего ареста

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) необходимо освободить из-под домашнего ареста после выявления тяжелого заболевания. Об этом РИА «Новости» заявила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

«Однозначно, человеку с диагнозом нужно постоянно являться в медицинское учреждение», — сказала она.

Член СПЧ выразила мнение, что Чекалиной необходимо изменить или отменить меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Болезнь не является основанием для прекращения уголовного преследования. Но для изменения меры пресечения как раз это веское основание», — добавила Меркачева.

Ранее стало известно, что Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Чекалина принимает анальгетики и страдает от болей, близкие девушки ее состояние не комментируют.