Балерина Волочкова назвала экс-супруга Вдовина альфонсом

Балерина Анастасия Волочкова назвала бывшего возлюбленного Игоря Вдовина альфонсом. В интервью MK.RU знаменитость рассказала, что бизнесмен поступил с ней нечестно.

Артистка отметила, что сознательно не регистрировала брак официально, опасаясь юридических последствий. Она чувствовала, что в случае развода придется делить только ее собственность. Тем не менее, Волочкова устроила пышную свадьбу, отметила «Газета.Ru».

«Я мечтала о ярком, королевском торжестве, и оно у меня было. Правда, тогда меня критиковали, обвиняя в обмане людей из-за отсутствия штампа в паспорте. Но кого я обманула? Какая разница, где и какой штамп стоит?» — поделилась мнением балерина.

В 2005 году у Волочковой и бизнесмена Вдовина родилась дочь Ариадна. В 2007-м они сыграли свадьбу в Екатерининском дворце, но через год расстались.

В мае 2025 года дочь Волочковой вышла замуж за Никиту Григоряна в апостольской церкви Екатерины Санкт-Петербурга. Ранее Ариадна сохранила фамилию через суд.