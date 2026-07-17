Сегодня 17:15 Бывшего мужа Линды Евангелисты обвиняют в насилии. Уйдет ли «король подиума» от наказания Фото: Atilano Garcia / www.globallookpress.com Мир

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Бывшего главу европейского отделения модельного агентства Elite Жеральда Мари обвиняют в изнасилованиях. По словам многих женщин, он, будучи во власти, заставлял будущих звезд подиума заниматься с ним сексом и отправлял девушек другим мужчинам. Жертвы пытаются наказать обидчика уже больше 20 лет. Почему так долго, при чем тут «Би-би-си» и каковы шансы на успех — в материале 360.ru.

Кто такой Жеральд Мари Жеральд Мари де Кастеллак родился 25 июля 1950 года в Марселе. О его семье ничего не известно. Ходили слухи, что кто-то из родителей работал администратором в больнице. Но в фешен-индустрии предпочитали версию о бойком сироте, который в 70-х годах прошлого века рванул в Париж и сам пробился в мир высокой моды. В общих чертах так и было. В Марселе Мари выучился профессионально танцевать и регулярно выступал в развлекательных телепередачах. Опыт пригодился, да и внешность у парня была яркая. К тому же он представлялся как де Кастельбажак: аристократический псевдоним тоже немало помогал в поиске работы в столице.

Фото: Парижская улица, 1970 год. Wilfried Glienke / www.globallookpress.com

Мари был не только заметным, но и умным. Он быстро понял, как устроена индустрия моды, и переключился на менеджмент. Устроился в небольшую компанию Paris Planning, которая занималась поиском и продвижением новых лиц. В 1986 году фирма слилась с гигантом Elite Model Management, и бойкий марселец занял пост президента европейского подразделения. Так Мари стал одним из самых могущественных людей в мире моды. За четверть века карьеры он открыл миру Наоми Кэмпбелл, Клаудию Шиффер, Синди Кроуфорд и Линду Евангелисту. На последней, кстати, Мари женился в 1987-м. Правда, брак распался уже через шесть лет.

Фото: Линда Евангелиста в бытность счастливой женой Жеральда Мари, 1991 год. Globe Photos / www.globallookpress.com

Расследование «Би-би-си» Первый скандал грянул в 1999 году. Все началось с того, что репортер «Би-би-си» Донал Макинтайр решил проверить слухи, будто топ-менеджеры крупнейших агентств используют свою власть и принуждают моделей к сексу, а также подсаживают на наркотики. В пару себе британец взял журналистку Лизу Бринкворт. Девушка прикинулась начинающей моделью, Макинтайр выдавал себя за фешен-фотографа. Парочка внедрилась в европейское подразделение Elite. Мари сразу обратил внимание на новенькую: он откровенно домогался Бринкворт, а однажды совершил «действия сексуального характера» прямо в клубе.

Фото: Журналист-расследователь Донал Макинтайр. Gary Lee / www.globallookpress.com

Запись скрытой камеры зафиксировала, как Мари предлагал журналистке 300 евро за секс и открыто хвастался планами переспать с несовершеннолетними участницами престижного конкурса Elite Model Look. А в ноябре 1999 года эти и другие откровения услышали также около 10 миллионов телезрителей. В тот же день, прямо после показа документального фильма про неприглядную изнанку фешен-индустрии, основатель и глава Elite Джон Касабланкас принес публичные извинения семьям моделей за «шокирующее и неприемлемое» поведение подчиненных. Мари и еще один топ-менеджер были вынуждены уйти в отставку.

Фото: Джон Касабланкас / YouTube

Соглашение о молчании Однако если вы думаете, что насильника посадили, то просто не знаете особенностей законодательной системы. Все было наоборот: агентство Elite и Мари подали на «Би-би-си» в суд за клевету и «намеренно искаженный монтаж». С «виноватых» потребовали почти два миллиона евро в качестве компенсации. В июне 2001 года стороны заключили конфиденциальное мировое соглашение. Телекомпания признала, что фильм «несправедливо изобразил» Elite, ведь скрытые камеры не доказали «систематической эксплуатации несовершеннолетних». Мало того, «Би-би-си» оплатила судебные издержки агентства и обязалась никогда больше не транслировать этот фильм. Что до Бринкворт, то она так и не смогла подать в суд: все доказательства заблокировал ее работодатель — еще одним условием сделки с Elite было не передавать его материалы третьим лицам. А Мари спокойно устроился на руководящую должность в не менее известное модельное агентство Oui Management.

Фото: Жеральд Мари (в центре) / YouTube

Обвинения и правосудие Бринкворт смогла добиться начала официального расследования против экс-главы Elite только спустя 20 лет — в 2020 году. Отмахнуться от настойчивой журналистки не дало движение #MeToo, которое как раз оказалось на волне популярности. К том уже «проснулись» другие жертвы — модели, которых когда-то вывел в звезды Мари. Они оправдывали свое долгое молчание страхом: «король подиума» одним словом мог разрушить их модельную карьеру. К тому же многие просто стыдились произошедшего и десятилетиями не могли заговорить. Зато теперь, когда большинству дам перевалило за полсотни лет, они обрели смелость и бесстрашие. В 2021-м больше десятка женщин пригласили в Париж на встречу со следователями. А спустя два года французская прокуратура закрыла дело против Мари, сославшись на истечение срока давности. Жертвы могли подать только гражданские иски. Вот такая справедливость в стране гильотины.

Фото: Лиза Бринкворт. LinkedIn/Lisa Brinkworth / LinkedIn

Дамы собрались с силами и в 2026 году снова пошли в суд. Обвинение в насилии, в том числе и над несовершеннолетними, дополнили торговлей людьми. Ведь девушек привозили в Париж, где они оказывались без денег, жилья и поддержки, и фактически поставляли влиятельным мужчинам. От властей потребовали проверить связи Мари с Джеффри Эпштейном. Среди обвинительниц — бывшая американская топ-модель и киноактриса Карре Отис, звезда нашумевшей в свое время эротической «Дикой орхидеи». По ее словам, когда ей было 17 лет, Мари неоднократно насиловал ее в своей парижской квартире, пока его тогдашняя девушка и по совместительству будущая жена Евангелиста была в отъезде.

Фото: Карре Отис, 1990 год. Ethan T. Allen

Кстати, Евангелиста заявила, что знать не знала о преступлениях бывшего мужа, но верит женщинам. А также посетовала, что в браке с Мари сама пережила абьюз и теперь сожалеет, что не заговорила об этом раньше: глядишь, откровенность подтолкнула бы жертв заговорить раньше, и срок давности не истек бы. В то, что дама ничего не знала, верится с трудом: немало свидетелей тех времен заявляли, что в 70-80 годы XX века секс с главой агентства был таким же непременным условием для моделей, как и близость актрис с продюсерами. Это была сделка, где каждый получал свое: одни — секс, другие — продвижение в карьере.

Фото: Дворец правосудия, Париж. Egon Bömsch / www.globallookpress.com