Бывшая свекровь Лерчек запустила эзотерические вебинары

Мать блогера и предпринимателя Артема Чекалина, который находится под домашним арестом по делу о выводе денег из России по поддельным документам, запустила эзотерические вебинары. Об этом сообщил Super.ru .

Среди предложений Светланы Чекалиной — «Финансовое процветание» через групповую медитацию и «Обнуление кармы». Цена на такие вебинары разнится — от 990 до 11 тысяч рублей.

Тем временем Следственный комитет отказал Федеральной налоговой службе в возбуждении нового уголовного дела против ее сына и бывшей невестки. Ведомство обосновало такое решение тем, что Чекалины выплатили долг по налогам в 176 миллионов рублей, включая пени и штрафы.

Валерия Чекалина (Лерчек) продолжает лечиться от рака желудка, который нашли у нее после рождения младшего ребенка. Нынешний возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, опубликовал видео, где она бреется налысо.