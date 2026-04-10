СК отказал ФНС в возбуждении нового дела против Лерчек

СК отказал ФНС в возбуждении нового дела против Чекалиных о неуплате налогов
Следственный комитет отказался заводить новое уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина о неуплате налогов. Заседание проходит в пятницу в Гагаринском суде Москвы, сообщило РИА «Новости».
Защита Чекалиной ходатайствовала приобщить к материалам постановление следователя об отказе в возбуждении дела о неуплате налогов в связи с погашением задолженности в марте 2026 года.
«Приобщить ходатайство адвоката Подвойского, согласно которому следователь постановил отказать в возбуждении дела в отношении Чекалиной в связи с уплатой в полном объеме пеней и штрафов», — зачитала документ судья.
В конце марта управление налоговой службы по Кировской области отправило подтверждение в суд о полном погашении Чекалиной долга в размере 176 миллионов рублей.