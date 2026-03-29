Бывшая невеста Лепса раскрыла, кто стал ее новым избранником

После расставания с певцом Григорием Лепсом Аврора Киба недолго была одна. Девушка начала встречаться с 36-летним предпринимателем Рустамом Гаджиевым, кадры с которым опубликовала в своих соцсетях.

Киба официально подтвердила слухи, что у нее новый роман. На фотографиях, сделанных во время поездки в Китай, возлюбленные обнимались и целовались. Один из снимков сопровождался смайликом в виде сердца.

Впервые девушка появилась в компании предпринимателя в феврале. Пару заметили на карнавале в Рио-де-Жанейро, но на тот момент они не подтвердили, что состоят в отношениях.

Ранее Киба рассказала, почему они расстались с Лепсом. Она объяснила, что чувства еще не гарантируют крепкие отношения, если у людей не совпадают взгляды на семью, принципы и образ жизни. Если они не подходят друг другу, то нужно иметь мудрость, чтобы разойтись.