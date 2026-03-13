«Быть донором в случае чего». Киба рассказала о причинах отношений с Лепсом

Певица и блогер Аврора Киба, получившая широкую известность после громкого расставания с Григорием Лепсом, объявила о запуске собственного реалити-шоу «КИБАЛЭНД» . Уже в первом выпуске 20-летняя девушка с иронией высказалась о слухах, которые сопровождали ее отношения с артистом.

Киба перечислила самые обсуждаемые в Сети слухи — от разговоров о контракте до предположений, что она внебрачная дочь Лепса.

«У нас с Гришкой полная совместимость по крови. Ну, вот он и попросил меня все время ходить рядом и быть донором в случае чего», — пошутила девушка.

При этом Аврора дала и более серьезное объяснение разрыву. По ее словам, даже при наличии чувств людям не всегда удается построить крепкие отношения, если не совпадают образ жизни, принципы и взгляды на семью.

«Мне кажется, важно уважать друг друга и иметь мудрость вовремя разойтись, если вы понимаете, что не подходите друг другу. Собственно говоря, мы так и поступили», — сказала она.

Запуск реалити вызвал бурную реакцию в соцсетях. Часть аудитории и знакомые Кибы поддержали проект, однако многие пользователи отнеслись к нему скептически и напомнили, что широкая известность пришла к ней именно на фоне истории с Лепсом.

Не меньшую волну негатива в интернете вызвали и слухи о новом романе 20-летней Кибы. На этот раз — с племянником президента Азербайджана.