Бывшая девушка Пи Дидди отреагировала на приговор рэперу

Бывшая возлюбленная американского исполнителя Пи Дидди (Шона Комбса), певица Кэсси Вентура, прокомментировала решение суда, приговорившего артиста к тюремному сроку. Об этом сообщил Super.ru .

По данным издания, певица обвинила его в физическом насилии.

Ранее суд приговорил Пи Дидди к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч долларов за перевозку женщин через границы с целью вовлечения в проституцию. При оглашении приговора рэпер лишь коротко взглянул на судью, после чего опустил глаза.

В июле присяжные признали Комбса виновным по этому пункту, но оправдали по более тяжким обвинениям — в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и рэкете. Прокуратура добивалась наказания в виде 11 лет заключения.

Накануне приговора музыкант принес письменные извинения, заявив, что «берет полную ответственность за свои прошлые проступки» и «был неправ, подняв руку на женщину, которую любил».