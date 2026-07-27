Родовую усадьбу Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники

Дом сатирика Михаила Задорнова в Латвии снесли собственники, чтобы не ассоциироваться с российским юмористом. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

На месте усадьбы Задорнова теперь находится двухэтажный коттедж. От дома, который юморист купил в 1990-м, ничего не осталось. Площадь участка составляла 2,8 тысячи квадратов.

«У сатирика было десять комнат – три спальни, две ванные и камин, которые Михаил Задорнов установил для уюта», – отметили в публикации.

В 2017-м, после смерти артиста, дом достался его первой жене Велте Задорновой. Однако женщина жила в Москве и не смогла содержать недвижимость. В итоге жилье продали, и новые владельцы запросили разрешение на снос здания.

Недавно председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил о сносе памятника композитору Глинке в Запорожье.