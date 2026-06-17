Бузову вывезли на сцену в инвалидном кресле после госпитализации

Певица Ольга Бузова прервала пребывание в больнице ради выступления в Кремле. Она уговорила команду отвезти ее на детский конкурс «Лидеры», сообщил Super.ru .

На мероприятии Бузова поддержала участников и появилась на сцене, чтобы исполнить песню. По состоянию здоровья артистку вывезли к зрителям в инвалидном кресле.

Ранее певица проходила детокс после госпитализации. Однако телезвезда не выдержала и недели без работы. Она поделилась, что еще продолжает лечение после серьезной травмы и операции. О выписке пока речи не идет, поскольку она не может самостоятельно передвигаться. Бузова также признавалась, что почти не спит и тяжело восстанавливается после наркоза.