Бузова взяла паузу в карьере из-за травмы ноги

Телеведущая и певица Ольга Бузова решила взять паузу в работе, чтобы продолжить восстановление после травмы ноги. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.

Артистка рассказала, что продолжила выступать, вести мероприятия и участвовать в съемках после выписки из больницы, хотя реабилитация шла медленно. Сначала она передвигалась на инвалидном кресле, затем перешла на костыли.

Бузова призналась, что ошиблась в своих силах. По ее словам, к вечеру нога сильно отекала, колено болело, а выдерживать такой режим становилось тяжело и физически, и морально.

«Я вынуждена признаться, в первую очередь себе, что я переоценила свои возможности по восстановлению и реабилитации. Поэтому я дорабатываю свои обязательные дела и мероприятия, чтобы никого не подвести, это 3,4 и 5 июля, и потом беру небольшую паузу для восстановления», — сказала она.

В июне певица упала в ванной и получила серьезную травму ноги. Бузову прооперировали, однако вскоре после вмешательства артистка прямо в инвалидном кресле отправилась на выступление в Кремле.

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