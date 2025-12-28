Бузова поделилась кадрами новогодних посиделок с отцом

Ведущая Ольга Бузова посетила родных перед Новым годом. В своем Telegram-канале она опубликовала фотографии с отцом.

Знаменитость отметила, что родственники приготовили множество вкусных блюд, хотя она просила этого не делать. Перед застольем Бузова также познакомилась с новым питомцем — большим серым котом.

«Было вкусно и душевно. Для меня самое главное, чтобы моя семья была здорова и счастлива», — написала она.

Звезда добавила, что ей важно было посетить родных в преддверии праздника, поэтому она поехала к ним в гости, несмотря на загруженный график.

«Я не знаю, каким чудом, но я почти все успеваю. <… > Ощущение, что в Новый год я буду вползать», — с иронией сообщила она.

Ранее Бузову в третий раз подряд назвали лучшей телеведущей года. Среди мужчин в этой номинации победил певец Николай Басков, который ведет музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!».