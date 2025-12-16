KP.RU: Николай Басков и Ольга Бузова вновь стали лучшими телеведущими

Комсомольская правда» в декабре провела традиционный опрос на сайте KP.RU , чтобы выяснить, кого читатели считают лучшими ведущими года. Среди мужчин снова победил Николай Басков, который с юмором и задором ведет музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Андрей Малахов, который в прошлом году был вторым, в этом рейтинге опустился на четвертую строчку.

Вторым стал Вячеслав Макаров, ведущий проектов «Маска» и «Аватар» на НТВ. Он улучшил свой прошлогодний результат на одну позицию. Третье место занял Борис Корчевников, один из лучших интервьюеров страны («Судьба человека»). Пятую строчку занял теледоктор Александр Мясников.

В номинации «Лучшая телеведущая года» в третий раз подряд победила Ольга Бузова. Несмотря на критику, она не теряет народной любви и успевает вести реалити-шоу «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора» на ТНТ.

Второе место заняла Лера Кудрявцева, ведущая программ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на НТВ. Третье место — у Дарьи Златопольской («Синяя птица»), которая в прошлом году была второй. В пятерку также вошли ведущая шоу «Конфетка» Марина Кравец и рулевая «Голоса» Яна Чурикова.

Напомним, что в 2023 году лучшим телеведущим стал Марат Башаров, в 2022 — Борис Корчевников, в 2021 — Алексей Ягудин, а в 2020 — Иван Ургант. Среди женщин в 2020–2022 годах лидировала ведущая «Ледникового периода» Алина Загитова.