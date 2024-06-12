Бузова опозорилась перед поклонниками, вывалившись из машины

Ольга Бузова споткнулась при выходе из автомобиля в Благовещенске

Фото: РИА «Новости»

Поющая телеведущая Ольга Бузова чуть не упала, когда выходила из машины в Благовещенске. О происшествии рассказали журналисты сайта kp.ru.

В тот день артистка прибыла в Амурский государственный университет. Фанаты встретили ее у двери автомобиля. Когда звезда начала выходить из него, то споткнулась на высоких каблуках.

Поклонники испугались за здоровье телеведущей, однако брюнетка быстро пришла в себя и успокоила их. Позже знаменитость в соцсетях поблагодарила благовещенцев за гостеприимство.

Ранее стало известно, что Бузова подняла свой гонорар до 4,5 миллиона рублей. Еще в декабре 2023 года она могла спеть за 3,5 миллиона. Теперь за ее концерт придется заплатить на миллион больше. К новогодним праздникам 2024 года цена за выступление Бузовой может вырасти до шести миллионов.

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