Ольга Бузова подняла гонорар до 4,5 миллиона рублей

По информации издания, в декабре прошлого года автор хита «Мало половин» была готова спеть за 3,5 миллиона рублей. Сейчас за ее концерт придется заплатить на миллион рублей больше. При этом к следующим новогодним праздникам цена за 45-минутное выступление взлетит до шести миллионов рублей.

В райдер артистки вошли автомобиль представительского класса с водителем, номер-люкс в пятизвёздочном отеле и 15 тысяч рублей в сутки на питание. Также в нем прописаны требования для команды певицы, которые оказались немного скромнее. Кроме того, Бузова просит подать в гримерку слабосоленую семгу, которую она очень любит.

Ранее выступление звезды на VK Fest в Уфе вызвало скандал. В День защиты детей артистка выбрала крайне откровенный наряд для шоу, чем возмутила депутата Госсобрания Башкирии Рустема Ахмадинурова и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Жалобы в Сети на внешний вид артистки также пообещали рассмотреть в СК.