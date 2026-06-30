Буланова назвала причиной отказа от участия в «Последнем герое» свой главный страх

Певица Татьяна Буланова призналась, что отказалась от участия в шоу «Последний герой» из-за страха перед насекомыми. Об этом она рассказала в интервью Общественной службе новостей .

Артистка заявила, что насекомые — ее главный страх, а на островах, где снимали проект, их было бы слишком много.

«Я бы не смогла преодолеть страх перед всевозможными тропическими тварями, которых на необитаемых островах тьма-тьмущая. Я бы не смогла съесть паука, жука или таракана. А еще не смогла бы спать на сырой земле», — призналась певица.

Буланова отметила, что в шоу нужно бороться с соперниками, добывать еду и зарабатывать баллы, но это точно не для нее. Певица добавила, что комфорт для нее всегда был важен, поэтому она предпочла отказаться от участия.

Ранее Буланова признавалась, что чувствует себя скуфом.