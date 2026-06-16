Татьяна Буланова призналась, что чувствует себя скуфом

На музыкальном фестивале Stereoleto в Санкт-Петербурге певица Татьяна Буланова высказалась о своей новой волне популярности среди молодежи. Об этом написал «КП-Петербург» .

По словам исполнительницы, она сама не понимает, почему ее музыка привлекает молодых слушателей. «Честно, для меня это загадка, почему на меня ходят молодые. Приятная, но загадка! Мне кажется, я уже такой скуф», — цитирует URA.RU Буланову.

Такое заявление от певицы удивило многих ее поклонников.