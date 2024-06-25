«Будут бомбить». Охлобыстин отреагировал на попадание под санкции ЕС

Актер Иван Охлобыстин коротко прокомментировал введение ЕС санкций против него. В Telegram-канале он поблагодарил Европейский союз за внимание к своей персоне.

«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», — написал актер.

Накануне ЕС представил новый санкционный список, который пополнили более 100 российских физических лиц и организаций.

Под ограничениями в том числе оказались такие деятели культуры, как Полина Гагарина, Ярослав Дронов (Shaman) и Вячеслав Манучаров. Санкции также ввели против трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой.

ЕС сразу же объявил о следующих санкциях. Министр иностранных дел Финляндии Элин Валтон уточнил, что разработка 15-го пакета начнется после вступления в силу предыдущих ограничений.