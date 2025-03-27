Будущий зять Волочковой прогорел. Вскрылась неприятная правда о бизнесмене

Дочь балерины Анастасии Волочковой Аридна объявила, что выбрала в мужья бизнесмена Никиту Григоряна и ни в чем не нуждается. Однако обе его фирмы прогорели, а сам предприниматель остался в долгах, сообщил aif.ru .

Молодые познакомились в джаз-клубе, быстро съехались и решили пожениться. Арианда рассказала в одном из интервью, что работает из удовольствия, так как будущий муж хорошо обеспечен. Она утверждала, что Григорян владеет несколькими компаниями.

Журналисты выяснили, что он учился в московской школе № 1212 в Щукине с углубленным изучением немецкого языка и частной католической школе-интернате Gymnasium Johanneum в Германии, затем окончил Московский авиационный институт и поступил в магистратуру РГГУ на менеджера. Григорян владел двумя юрлицами, но они прогорели.

Сначала он открыл компанию по уборке помещений. Избавившись от нее, Григорян завладел 90,91% акций компании по продаже табака, которая окончила 2023 год с убытком в 2,564 миллиона рублей, и опять вышел из бизнеса.

Однажды он пытался одолжить в микрозаймах 15 тысяч рублей. Кроме того, Григорян не оплачивал штрафы, поэтому в 2024 году Федеральная служба судебных приставов открыла исполнительное производство.

Сама дочь Волочковой учится на втором курсе филологического факультета Высшей школы экономики, подрабатывает репетитором и актрисой дубляжа. Она ведет непубличную жизнь.