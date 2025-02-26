«Билетов продано больше, чем нужно». Концерт Анны Асти обернулся давкой

Певица Анна Асти посетила в рамках концертного тура Самару. Выступление артистки завершилось скандалом из-за часовой задержки и пострадавших в давке людей, сообщило самарское отделение издания Kp.ru .

Артистка выступала во Дворце спорта имени Высоцкого. Поклонники прибыли за час до концерта и уже на входе возникла давка. Потом выяснился еще один интересный момент. Организаторы концерта Асти продали больше билетов, чем мог вместить зал.

Многие люди не смогли пройти через турникеты из-за проблемы со считыванием QR-кодов своих билетов. Их отправили к другой стойке, где билеты стали проверять вручную. В результате концерт задержался на час.

«Организаторы продали больше билетов, чем планировалось», — ответили людям на вопрос, почему им приходится ждать.

На этом проблемы не закончились. На входе у каждого слушателя отобрали бутилированную воду, но при этом внутри здания на автоматах повесили листок с надписью, что на танцпол и фанзону запрещено приносить напитки в бутылках. Зато мерч артистки продавали рядом с ним.

Сама артистка пока никак не комментировала ситуацию.

Прошлым летом стало известно, что Анна Асти требует гонорар от 9,5 миллиона рублей за выступление на корпоративе.