«Будет мальчик!» В Тюмени МакSим устроила гендер-пати на концерте

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) дала двухчасовой концерт в Тюмени, куда не приезжала 17 лет. Артистка не только исполнила свои хиты, но и устроила гендер-пати для молодых родителей, сообщило издание KP.RU .

Исполнительница активно общалась с залом и даже позвала на сцену юную поклонницу, чтобы спеть с ней «Трудный возраст». Не отказала певица и молодым родителям, попросившим ее провести гендер-пати, чтобы узнать, кто у них родится.

«Поздравляю, у вас будет мальчик!» — сказала артистка, открыв конверт.

Шоу завершилось небольшой автограф-сессией.

В декабре 2025 года солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко устроил гендер-пати на концерте в Москве. Жена артиста ожидает мальчика.