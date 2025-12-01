Солист «Иванушек International» устроил гендер-пати на юбилейном шоу

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко узнал пол своего будущего ребенка во время выступления на юбилейном концерте в московском Live Арена. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Мероприятие под названием «30 солнечных лет» собрало многочисленных поклонников коллектива. Во втором отделении концерта для артиста устроили специальное гендер-пати.

Туриченко сообщил зрителям, что вместе с супругой ожидает пополнения в семье. Их свадьба состоялась год назад.

«„Иванушки“ не распадутся, „Иванушки“ только размножатся», — пообещал солист под аплодисменты зала.

Для торжественного момента композитор Игорь Матвиенко написал специальную песню. Под звуки новой композиции пространство заполнилось синим конфетти, что означало, что жена Туриченко ожидает мальчика.

Поп-ансамбль «Иванушки International» празднует свое 30-летие. Он создавался чисто как коммерческий проект легендарным продюсером Игорем Матвиенко.