Солист «Иванушек International» устроил гендер-пати на юбилейном шоу
Артист «Иванушек International» Туриченко узнал пол будущего ребенка на концерте
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко узнал пол своего будущего ребенка во время выступления на юбилейном концерте в московском Live Арена. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
Мероприятие под названием «30 солнечных лет» собрало многочисленных поклонников коллектива. Во втором отделении концерта для артиста устроили специальное гендер-пати.
Туриченко сообщил зрителям, что вместе с супругой ожидает пополнения в семье. Их свадьба состоялась год назад.
«„Иванушки“ не распадутся, „Иванушки“ только размножатся», — пообещал солист под аплодисменты зала.
Для торжественного момента композитор Игорь Матвиенко написал специальную песню. Под звуки новой композиции пространство заполнилось синим конфетти, что означало, что жена Туриченко ожидает мальчика.
Поп-ансамбль «Иванушки International» празднует свое 30-летие. Он создавался чисто как коммерческий проект легендарным продюсером Игорем Матвиенко.