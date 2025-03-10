Брухунова заявила, что Петросян вернулся к репетициям после выписки из больницы
Выписанный из больницы юморист Евгений Петросян вернулся к репетициям. Об этом в комментарии 360.ru заявила супруга артиста Татьяна Брухунова.
До этого она опровергала сообщения Telegram-каналов о критическом состоянии супруга.
«Евгений Ваганович на репетиции», — заявила Брухунова, отвечая на вопрос о том, как себя чувствует Петросян.
Сам артист в своем Telegram-канале опубликовал видео с поездкой на концерт в городской округ Серпухов.
«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Сегодня, 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом, который будет идти часов пять», — объявил юморист.
Он добавил, что это пробное выступление к новому «Петросян-шоу».
О госпитализации юмориста Евгения Петросяна в одну из московских клиник Telegram-каналы Shot и «112» сообщили в минувшую субботу, 8 марта.
По данным их источников, артист почувствовал себя плохо из-за желудочно-кишечного кровотечения для ликвидации которого якобы провели операцию. После стабилизации врачи отпустили юмориста домой.
Супруга артиста Татьяна Брухунова подтвердила, что юморист находится в больнице, но подчеркнула, что все лечение проходило в «штатном режиме».