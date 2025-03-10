Брухунова заявила, что Петросян вернулся к репетициям после выписки из больницы

Выписанный из больницы юморист Евгений Петросян вернулся к репетициям. Об этом в комментарии 360.ru заявила супруга артиста Татьяна Брухунова.

До этого она опровергала сообщения Telegram-каналов о критическом состоянии супруга.

«Евгений Ваганович на репетиции», — заявила Брухунова, отвечая на вопрос о том, как себя чувствует Петросян.

Сам артист в своем Telegram-канале опубликовал видео с поездкой на концерт в городской округ Серпухов.

«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Сегодня, 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом, который будет идти часов пять», — объявил юморист.

Он добавил, что это пробное выступление к новому «Петросян-шоу».

О госпитализации юмориста Евгения Петросяна в одну из московских клиник Telegram-каналы Shot и «112» сообщили в минувшую субботу, 8 марта.

По данным их источников, артист почувствовал себя плохо из-за желудочно-кишечного кровотечения для ликвидации которого якобы провели операцию. После стабилизации врачи отпустили юмориста домой.

Супруга артиста Татьяна Брухунова подтвердила, что юморист находится в больнице, но подчеркнула, что все лечение проходило в «штатном режиме».