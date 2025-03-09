Shot: Евгения Петросяна выписали из больницы, куда он попал 8 марта

Юмориста Евгения Петросяна 9 марта выписали из больницы, куда он попал накануне. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Врачи за два дня сумели стабилизировать состояние юмориста и провели ему операцию. Ему также купировали кровотечение», — отметили авторы публикации.

Петросян находится в Боткинской больнице. Примерно в 17:00 он уже отправился домой. Завтра комик сможет принять участие в концерте в Серпухове.

Источник Telegram-канала «112» сообщил, что утром 8 марта Петросяну стало плохо. Близкие артиста вызвали медиков, юмориста доставили в больницу. По предварительным данным, у него выявили желудочно-кишечное кровотечение.

Татьяна Брухунова, жена Петросяна, опровергла информацию о том, что супруг находится в критическом состоянии в реанимации. Она раскритиковала журналистов, которые названивали ей, чтобы узнать о состоянии артиста, и сказала, что юморист действительно в больнице, но все «в штатном режиме».