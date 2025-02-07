«Заколебала учеба». Юная невеста Лепса опубликовала откровенное фото в лондонском спа

Невеста Григория Лепса отпраздновала свой 19-й день рождения. Аврора Киба отметила этот день в Лондоне, где сейчас учится. Вместе с матерью она прошлась по бутикам, а затем зашла на спа-процедуры. Девушка выложила в соцсети пикантное фото.

Ранее Киба высказала свое отношение к «невыносимым тяготам учебы» цитатой из Фонвизина: «Меня заколебала уже эта учеба… Хочу жениться, не хочу учиться». В качестве саундтрека девушка добавила песню Стаса Михайлова «Ну вот и все».

В спа компанию Авроре составила ее подруга. Киба опубликовала в соцсети фото, на котором девушки лежат обнаженные на животе во время скрабирования. Интимные места прикрыты картинками.

Аврора и раньше жаловалась в соцсетях на свою «нелегкую жизнь». Ей не нравится дороговизна жизни в Лондоне, отсутствие привычной роскоши.

«Когда-то я решила выпендриться и поехать учиться в лучший колледж моды. И теперь вместо того, чтобы поступить в МГИМО и после ехать на Патрики, выйти замуж за Григория Лепса, посещать мероприятия, давать интервью, возить львят на бокс и завтракать в „Кофемании“, я после очередной истерики еду на метро в свою мини-квартиру, стирать, готовить и мыть полы. Сама! Но зато в Лондоне!» — жалуется Киба.

В Лондоне Авроре не нравится, она скучает по Москве. Девушка заявила, что у англичан совсем другой менталитет.

Лепс старше своей избранницы на 43 года. Если пара поженится, то эта разница будет рекордной среди звездных пар в России. Дмитрий Дибров старше жены на 31 год, Андрей Кончаловский — на 36 лет, Александр Градский был старше своей супруги на 33 года.