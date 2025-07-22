Оказалась богаче Лепса. Стало известно, чем владеет семья невесты «короля шансона»

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба не нуждается в деньгах исполнителя — она оказалась богаче, чем он сам. Об этом сообщило издание Life.ru .

Киба живет в Лондоне в особняке ар-деко на Пембрук-роуд, стоимость аренды которого достигает 3,2 тысячи фунтов стерлингов в месяц (около 340 тысяч рублей). Девушка обучается в Лондонском колледже моды — это обходится семье Авроры в 20 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,6 миллиона рублей в год).

«Изучив финансовое состояние Лепса, у Life.ru сложилось впечатление, что он вряд ли может щедро тратиться на молодую подружку», — отметили авторы материала.

Мама Авроры после смерти супруга стала владелицей нескольких бизнесов с суммарной чистой прибылью 37 миллионов рублей в год. Женщина владеет квартирой в элитном ЖК «Имперский дом» возле парка «Музеон» в Москве и апартаментами в ЖК «Дом на Ефремова». Общая стоимость недвижимости семьи Кибы достигает трех миллиардов рублей.

У предпринимательницы также есть элитная коммерческая недвижимость у Кремля, включая офисы в Гостином дворе.

При этом большая часть компаний Лепса терпит убытки. Стабильный доход в 7,5 миллиона в год певцу приносит лишь продюсерский центр.

Ранее 19-летняя Киба резко ответила на критику романа с 62-летним артистом.