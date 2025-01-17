Брюс Уиллис впервые появился на публике после объявления диагноза «деменция»

Актер Брюс Уиллис впервые появился на публике после того, как ему диагностировали деменцию. Об этом сообщили на сайте ABC News .

Актер встретился с офицером полиции Лос-Анджелеса и пожал ему руку, поблагодарив за борьбу с масштабными лесными пожарами. Он также сфотографировался с полицейскими. На кадрах актер в куртке, бейсболке и кроссовках.

Его супруга Эмма Хемминг Уиллис поделилась видеозаписью в соцсетях.

«Судя по всему, это был первый выход актера на публику после того, как в феврале 2023 года ему диагностировали лобно-височную деменцию», — уточнило издание.

Супруга Уиллиса написала под видео, что актер, когда видел сотрудника службы спасения, никогда не упускал возможности поблагодарить его «сердечным рукопожатием».

Ранее появилась информация, что лидер рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко отправится на гастроли, чтобы заново отстроить свой особняк, сгоревший из-за лесных пожаров в Калифорнии.