Бритни Спирс застали с ножом в комнате со спящими детьми

The Times: Бритни Спирс заходила с ножом в спальню к своим детям

Вооруженную ножом американскую певицу Бритни Спирс неоднократно заставали в комнате с ее спящими сыновьями. Об этом в своих мемуарах заявил ее экс-муж Кевин Федерлайн. Фрагмент книги опубликовала газета The Times .

«Они просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими с ножом в руке, — отметил бывший супруг звезды.

Он объяснил, что исполнительница хита Toxic заходила с ножом в спальню к детям, после чего разворачивалась и уходила без объяснений.

Сыновья Бритни Спирс — 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден — жили с отцом с ранних лет. Будучи подростками, они отказались навещать мать, потому что боялись ее, добавило издание.

Ранее певица получила травму, когда была в гостях у друга. Она рассказала, что упала с лестницы и повредила сустав на ноге.

Весной Бритни Спирс оказалась в центре скандала после того, как устроила пьяный дебош в самолете, летевшем из Мексики в Лос-Анджелес. По прилете звезду задержала полиция.